Asfinag hat 2022 etwa 200 Lkw aus dem Verkehr gezogen

Die ASFINAG hat in Vorarlberg im Jahr 2022 mit ihrem mobilen Prüfzug 192 defekte Lkw aus dem Verkehr gezogen. Kontrolliert wurden 500 Lkw - dabei wurden etwa Bremsen, Rahmen, Reifen und Ladung überprüft.

In Vorarlberg war der mobile Prüfzug an 60 Tagen im vergangenen Jahr im Einsatz. Dabei wurden 494 Lkw kontrolliert, davon wurden 192 aus dem Verkehr gezogen wurden.

Desolate Schwerverkehrsfahrzeuge sind eine massive rollende Gefahr. Daher ist das Ziel der Technischen Unterwegskontrollen (TUK) der ASFINAG, gemeinsam mit der Behörde und der Polizei, solche Lkw aus dem Verkehr zu ziehen. "Das gemeinsame Ziel ist ein Plus an Verkehrssicherheit", sagt ASFINAG-Geschäftsführer Heimo Maier-Farkas. "Diese regelmäßigen Kontrollen des Schwerverkehrs sind ein wesentlicher Bestandteil im Gesamtpaket Sicherheit auf Autobahnen und sie werden mit hochmodernen Prüfgeräten durchgeführt. So ist es uns im Vorjahr wiederholt gelungen, viele völlig desolate Lkw von den Autobahnen zu holen."

1.226 schwere Mängel - 1.041 Mal wurde Weiterfahrt verboten

Konkret wurden 2022 bei diesen Checks 1.226-mal schwere Mängel an Lkw festgestellt und 1.041 Lkw-Fahrenden wurde die Weiterfahrt sogar verboten. Der Grund dafür: "Gefahr in Verzug". Derzeit führt die ASFINAG diese Technischen Unterwegskontrollen in den Bundesländern Burgenland, Steiermark, Kärnten, Tirol und Vorarlberg durch. Geschäftsführer Maier-Farkas: "Der große Vorteil dieser Art der Schwerverkehrskontrollen ist, dass wir durch den Einsatz eines mobilen Prüfzuges örtlich flexibel agieren können. Die Überprüfungen erfolgen sowohl auf Autobahnen und Schnellstraßen als auch in autobahnnahen Bereichen am Landesstraßen-Netz."