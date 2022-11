Asfinag: Baustellen sollen Winterverkehr nicht stören

Sicherheitsausbau schreitet voran

Zweispuriger Ausbau

Verkehr bleibt immer aufrecht

"Grundlegend bleibt der verkehr immer aufrecht", versichert Färber. In einer Zwischenphase wird der Verkehr so geführt, wie es vor dem Ausbau der Fall war. Um ein zum-Stillstand-kommen des Verkehrs in der Wintersaison, wenn viele ins Montafon pilgern, um Ski zu fahren, muss man sich also kaum Sorgen machen. Ende 2023 soll die Anschlussstelle komplett fertig gestellt sein.