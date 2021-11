Ärzte-Ärger über ungeimpfte Patienten

Angesichts erster Meldungen über Triage-Vorbereitungen in Salzburg steigt auch in OÖ der Druck auf das Spitalspersonal.

"Zwei Winter haben wir gekämpft und gekämpft", so der oberösterreichische Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser. "Jetzt wird die psychische Belastung aber umso größer, weil Menschen auf Intensiv liegen, die dort nicht liegen müssten. Menschen, die nicht willens waren", sich impfen zu lassen. "Das macht zornig, das enttäuscht und das ist das Schlimme für die Kollegen".

Abgesagte Operationen

Es sei das "tägliche Brot" von Behandlungsteams, zu entscheiden, ob eine Behandlung noch Aussicht auf Erfolg habe. "Aber wenn das geballt auftritt, ist das schlimm." Es sei ein fließender Übergang, wo Triage wirklich beginne. "Die schlimmste Triage, die jetzt schon passiert, ist, dass Operationen abgesagt werden für jene, die sie brauchen", so Niedermoser. Es sei auch bereits Triage, wenn man Dinge nicht mehr anbieten könne, weil zu wenig Platz sei für geplante Eingriffe "auf die die Menschen schon seit Monaten gewartet haben". Während man in Salzburg bereits offiziell ein Triageteam vorbereitet, geistern auch in Oberösterreich zunehmend unbestätigte Meldungen über mögliche Triage herum.