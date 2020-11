Arzt simuliert Corona-Sterben: "Das werdet ihr am Lebensende sehen"

Intensivarzt Dr. Ken Remy, vom Barnes-Jewish Hospital und St. Louis Children’s Hospital in Washington, schockiert mit einem Video. Er simuliert den Ausblick, den Covid-19-Patienten haben, die intubiert werden müssen.

"Ich hoffe, dass die letzten Momente eures Lebens nicht so aussehen", erklärt der Intensivarzt, der mit Maske, Haube und Schutzbrille fast vollständig vermummt in einem Video zu sehen ist. "So sieht es aus, wenn ihr 40 Mal die Minute atmet und euer Sauerstoffgehalt unter 80 ist."