Arzt in Schweden wegen Missbrauchs von 50 Kindern verurteilt

Wegen sexuellen Missbrauchs von etwa 50 Kindern unter 13 Jahren ist in Schweden ein spanischer Arzt zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Besondere Schwere der Schuld

Das Gericht sah eine besondere Schwere der Schuld, weil der Mann seine Position als Arzt missbraucht habe. Die Taten beging der Mediziner in den Jahren 2015 bis 2017, als er in verschiedenen medizinischen Zentren in Schweden arbeitete und Online-Konsultationen anbot.