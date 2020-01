"Art Bodensee" feiert heuer 20-Jahr-Jubiläum

Die Vorarlberger Kunstmesse "Art Bodensee" feiert heuer ihr 20-Jahr-Jubiläum. Von 3. bis 5. Juli werden sich über 80 Galerien und Kunstinstitutionen in den Hallen der Messe Dornbirn präsentieren.

Nicht mehr an Bord sein wird Aram Haus als künstlerischer Leiter, informierte Messe-Geschäftsführerin Sabine Tichy-Treimel am Freitag in einer Aussendung.