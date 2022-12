Arsen und Spitzenhäubchen im Leiblachtalsaal

Theater Hörbranz spielt wieder

Die beiden hilfsbereiten Schwestern Anni und Martha Brester (Brigitte Tuttner und Nicole Maldoner) bewohnen zusammen mit ihrem verrückten Onkel Teddy (Werner Ritschel) und seinem Gspane (Johann Greißing) eine ältere Villa am Pfänderhang. Bei einem Besuch ihrer Nichte Maxi (Sonja Geiger), die kurz vor ihrer Verlobung mit Enrico Harper (Emmerich Flatz), dem Sohn des Pastors Dr. Harper (David Feurstein) steht, muss diese feststellen, dass ihre Tanten eine sehr eigene Auffassung von Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe praktizieren. Kein Wunder also, dass sie fast der Schlag trifft, als sie unerwartet eine Leiche in der Fenstertruhe entdeckt. Was sie jedoch am meisten verwirrt, ist dass die alten Damen überhaupt nichts Befremdliches dabei finden. Auch kein Wunder, denn sie haben dem alleinstehenden Herrn ja selbst zur ewigen Ruhe verholfen. Als auch noch der kriminelle Neffe von Teddy, Jonathan (Patrick Ritschel) und sein Kumpan Dr. Einstein (Erhard Ploss) eine Leiche ins Haus schleppen, ist Maxi Ihres Lebens nicht mehr sicher…!