"Arnie" feiert: Er ist seit 40 Jahren Amerikaner

Arnold Schwarzenegger feierte am Sonntag und teilte zum Staatsbürgerschafts-Jubiläum ein ganz besonderes Video.

Der ehemalige Bodybuilder, Schauspieler und Politiker Arnold Schwarzenegger feiert einen besonderen Jahrestag in seinem Leben. Vor genau 40 Jahren wurde aus dem "Steirerbua" ein amerikanischer Staatsbürger. Er teilte diese Nachricht stolz auf Instagram, um an diesen bedeutsamen Moment in seiner Biographie zu erinnern.

"Verdanke Amerika alles"

Arnie könnte man als ein Beispiel für den "American Dream" hernehmen: Als junger Österreicher kam er mit großen Ambitionen in die USA und schaffte es, trotz aller Widrigkeiten, an die Spitze zu gelangen. Als stolzer Amerikaner feiert er nun sein 40-jähriges Jubiläum in diesem Land. Den 16. September 1983 beschreibt er in seinem Posting als einen der stolzesten Tage seines Lebens. "Ich verdanke Amerika alles", meint er. Dazu teilte er ein Video mit Fotos aus seinem Leben - von der Kindheit über die Jugend bis zu seiner Zeit als Gouverneur. Auch Ausschnitte vom Tag, an dem er seine Staatsbürgerschaft erhielt, sind zu sehen. Im Hintergrund läuft seine Rede, die er 2004 als Gouverneur auf dem Nationalkonvent der Republikaner hielt.