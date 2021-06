"Arnautovic-Sperre belastet ÖFB-Team"

Am Donnerstagabend trifft das ÖFB-Team auf die Mannschaft aus den Niederlanden - VN-Sportchef Christian Adam gab in "Vorarlberg LIVE" eine Einschätzung vor dem Match ab.

Um 21 Uhr trifft das ÖFB-Team in Amsterdam auf die Mannschaft aus den Niederlanden. Wenige Stunden vor der Partei war die Stimmung unter den österreichischen Fans bereits ausgelassen, wie VN-Sportchef Christian Adam in "Vorarlberg LIVE" berichtet. Rund 3.000 ÖFB-Fans werden am Donnerstagabend im Stadion erwartet, in Bukarest seien es weit weniger gewesen. 50 Karten seien auch über den Vorarlberger Fußballverband vergeben worden, auch VFV-Geschäftsführer Horst Elsner ist in Amsterdam vor Ort. Im Stadion werden zwischen 14.000 und 16.000 Fans erwartet.