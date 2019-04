Armin Wolf kritisiert ORF live auf Romy-Gala

Routiniert glanzvoll ist am Samstagabend die Verleihung der "Kurier Romy"-Fernsehpreise über die Bühne gegangen. Die Trophäe wurde bereits zum 30. Mal vergeben, und auch zum Jubiläum gab es eine Star-Parade mit politischen Zwischentönen. Flüchtlings- und ORF-Politik wurden heuer in den Dankesreden angesprochen.

Für pointierte medienpolitische Ansagen garantierte die Wahl von Armin Wolf zum Publikumsliebling in der Kategorie Information: Der “Zeit im Bild 2”-Moderator hatte 2018 mit einem Interview mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin für Aufsehen gesorgt und nannte nun Putin sowie FPÖ-Obmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (“Er hat letztes Jahr auf Facebook sehr viel Werbung für mich gemacht”) seine “Wahlhelfer”. Und er appellierte an die ORF-Gebührenzahler: “Bitte bezahlen Sie weiter, solange man Sie noch lässt. Wenn man Sie nämlich nicht mehr lässt, dann haben wir einen Staatsfunk.”

“Scharfe Satire nicht nur produzieren”

Der ORF möge “aufrecht, selbstbewusst und unabhängig” agieren, wünschte sich Wolf. Und der ORF solle “schmissige Dokumentationen und scharfe Satire” nicht nur produzieren, “sondern auch senden, ohne Piep”, spielte er auf die jüngste Aufregung um eine “maschek”-Ausgabe in “Willkommen Österreich” und auf eine noch nicht gesendete Burschenschafter-Dokumentation an. “Zu Tode gefürchtet ist auch tot”, sagte er in der vom ORF live übertragenen Gala in Richtung des anwesenden ORF-Generaldirektors Alexander Wrabetz. Ebenfalls im Saal war Medienminister Gernot Blümel (ÖVP), und er bekam vom Anchorman zu hören: “Von der Politik würde ich mir ein neues ORF-Gesetz wünschen, das den ORF nicht erpressbarer macht.” Vielmehr brauche der Öffentlich-rechtliche “mehr Unabhängigkeit. Das würde von der Politik einen Verzicht auf Einfluss verlangen. Ich weiß, das wäre schwierig, aber das wäre wirklich neuer Stil.”