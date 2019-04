Theatermobil Sulz feiert sein 10-jähriges Bestehen

Der beliebte Vorarlberger Schauspieler Armin Weber aus Sulz gründete vor einem Jahrzehnt seine eigene Theater-Werkstatt

SULZ. In seinem normalen Berufsleben ist der Sulner Armin Weber Geschäftsführer von Weber Reisen. Die große Leidenschaft von dem beliebten Vorarlberger Schauspieler gehört aber dem Menschen vor und hinter der Bühne. Vor einem Jahrzehnt gründete er das Theatermobil neben seiner Firma im Vorderland. Den Anfang im Jubiläumsjahr machte das Stück Apres Ski – Ruah do domma, die Vorarlberger Mundartfassung der Kabarett Komödie von Klaus Eckel mit dem Bregenzer Schauspieler Marcus Harm. Armin Weber führte wie gewohnt hochprofessionell Regie. Alle sieben Aufführungen in der Sulner Kleinkunsttankstelle „Theatergarage“ waren äußerst gut besucht und die vielen Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. „Das war ein mehr als gelungener Auftakt zum Jubiläum. Im Herbst wird es noch ein neues Theaterstück mit vielen Überraschungen geben“, so Armin Weber. Die Gründung von Theatermobil beinhaltet eine fixe Spielstätte mit geplanten zwei Produktionen pro Jahr und vielen anderen kleinen Veranstaltungen. Events wie Lesungen, Diskussionen oder Unplugged-Konzerten gehören zum Bestandteil des Theatermobil. Die „Kleinkunsttankstelle“ bietet aber auch den Menschen in anderen Orten und Dorfplätzen eine willkommene Abwechslung. Im Sommer ist das Theatermobil von Armin Weber ein sehr gerngesehener Zugang. Der Sulner Unternehmer hat sich als Hobby-Schauspieler landesweit längst einen guten Namen gemacht. Seine erfolgreiche Laufbahn auf der Theaterbühne begann sehr spät. Bei einem Projekt in der Handelsakademie Feldkirch von Franz Kabelka hat Weber seine Liebe zum Schauspieler entdeckt. Nach seinem Studium und Ausbildung als Schauspieler wusste er bei vielen Auftritten auf der großen Bühne zu überzeugen. Vor kurzem hatte Armin Weber im Stück „Die 12 Geschworenen“ eine Hauptrolle inne. Unvergessen bleibt die Rolle für Armin Weber im bekannten Stück „Atem des Himmels“ oder bei diversen Veranstaltungen von Vorarlberger Volkstheater und im Theater im Saumarkt in Feldkirch. VN-TK