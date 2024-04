"Armes Mädchen": Dieter Bohlen fällt vernichtendes Urteil über Lauras Song

Laura Müller erlebt mit ihrer ersten Single einen schwierigen Start. Dieter Bohlen zeigt kein Erbarmen und äußert sich vernichtend über ihr musikalisches Debüt.

"Mir fehlen fast die Worte"

Dieter Bohlen, bekannt für seine direkte Art, lässt kaum ein gutes Haar an Müllers Versuch, in der Musikbranche Fuß zu fassen. „Mir fehlen fast die Worte. Laura tut mir echt leid, dass sie sich so vor den Wendler-Karren spannen lässt. Armes Mädchen, wenn sie glaubt, mit so einem Song Geld verdienen zu können“, äußert sich der Pop-Titan gegenüber „Bild.de“. Er vergleicht den Sound ironisch mit Vorstellungen einer veralteten Popmusik und findet sowohl das Video als auch den Gesang unterdurchschnittlich.