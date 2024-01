Arlbergpass nach zwei Lawinenabgängen gesperrt

Die Arlbergstraße L197 zwischen Tirol und Vorarlberg ist am Montagabend nach zwei Lawinenabgängen gesperrt worden.

Laut Landespolizeidirektion Vorarlberg kam es am Montag gegen 20.00 Uhr in Lech am Arlberg (Bezirk Bludenz) zu einem Lawinenabgang. Durch die Lawine wurde die Straße über einen größeren Bereich verschüttet. Gegen 21.10 Uhr kam es zu einem erneuten Lawinenabgang. Die Straße wurde dadurch auf einer Länge von rund 20 Meter ca. zweieinhalb Meter hoch verschüttet.