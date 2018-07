Arlbergpass bleibt für Lkw auch bei Tunnelsperre tabu

Vergangenes Wochenende war der Arlbergtunnel aufgrund technischer Schwierigkeiten gesperrt. Dies sorgt vor allem bei Lkw-Fahrern für Unmut, denn eine Ausweichroute gibt es nicht.

Am 12. Juli kam es im Arlbergtunnel zu einem Stromausfall, woraufhin es zu Problemen mit den Sicherheitseinrichtungen wie der Sprinkleranlage gab. Bis die Asfinag diese unter Kontrolle hatte, dauerte es vier Stunden. In dieser Zeit harrten vor dem Tunnelportal dutzende Fahrzeuge mit Wohnwägen, vor allem aber Lkw, bei 25 Grad Celsius in der Sonne aus.

Von deren Seite gibt es nun Kritik. Man sei vor Ort kaum informiert gewesen, vor allem über die Dauer der Sperre. Direkt vor dem Tunnelportal gibt es weder Möglichkeiten sich zu erfrischen noch andere menschliche Bedürfnisse zu stillen. Und die Passsperre für Lkw und Fahrzeuge mit Anhänger gilt auch während der Tunnelsperre weiterhin. So habe man stundenlang in der Hitze ausharren müssen, während der nahe freie Pass lockte. Der Wunsch: Dass der Pass, wenn er die einzige Route ist, für alle geöffnet wird.

Asfinag betont Verkerhsleitkonzept bei Sperren

Vonseiten der Asfinag ist die Kritik wenig nachvollziehbar. So habe man über den Grund der Sperre sehr intensiv über alle Kanäle informiert. Außerdem gibt es ein Umleitungskonzept, das in Abstimmung mit der Polizei aktiviert wurde. Dieses Konzept sieht eben die Umleitung von Pkw über den Pass vor. Lkw hingegen müssen die Dauer der Sperre abwarten. “Deswegen wurden Lkw bereits auf dem Weg in Richtung Arlberg step by step auf der Zulaufstrecke an entsprechenden Parkplätzen und Raststationen angehalten”, erklärt Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl. “Für jene Lkw, die bereits vor dem Tunnel warten mussten, gibt es grundsätzlich auf beiden Tunnelportalen die Möglichkeit, dort umzudrehen, wenn die Fahrer die Sperre nicht mehr länger abwarten wollen.”