"Arichella": Ariana Grande begeistert bei Coachella-Festival

US-Sängerin Ariana Grande (25) hat ihre Fans mit ihrem Auftritt beim legendären Coachella-Festival in den USA begeistert.

In sozialen Medien teilten viele Anhänger Fotos und Videos des Auftritts und tauften das Festival kurzerhand in “Arichella” um. Die Grammy-Gewinnerin war mit ihrem Auftritt die bisher jüngste Musikerin, die bei dem Festival als Headliner auftrat, schrieb ihr Manager Scooter Braun auf Instagram.

Ariana Grande in Wiener Stadthalle

Grande (“Thank U, Next”, “God Is a Woman”), die am 3. September in der Wiener Stadthalle gastiert, wird am kommenden Sonntag erneut auf dem Festivalgelände auftreten. Zuvor waren dort bereits Musiker wie Childish Gambino und Billie Eilish zu sehen.