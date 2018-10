Ariane Rädler: "Im Jänner im Weltcup dabei"

Speedspezialistin Ariane Rädler will nach ihrem Kreuzbandriss im Jänner wieder in den Alpinen Ski Weltcup zurück kommen.

Nach dem Gewinn der Europacup-Gesamtwertung 17/18 in der Abfahrt hat sich Ariane Rädler Ende April im letzten Training nach der Saison das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Anstelle des normalen Trainings stand im Sommer also eine intensive Reha nach der Operation am 25. April auf dem Programm.Diese Woche heisst es ‘Back in Action’ – so nennt sich nämlich der Test, den Ariane am Montag in Innsbruck mit Bravour absolviert hat. Diese ÖSV-Testung dient der Kontrolle, ob Athleten gegen Ende eines Rehabilitationsprozesses wieder fit genug für Schneetraining sind. Nach fünfeinhalb Monaten, in denen sie praktisch täglich im Olympiazentrum behandelt wurde und trainiert hat, bildet der “Back in Action”-Test einen wichtigen Zwischenschritt auf dem Weg zurück auf die Rennpisten. Der Test wurde in der Sporttherapie Huber durchgeführt, die Freigabe erfolgte dann durch Dr. Christian Fink, der Ariane auch operiert hatte.