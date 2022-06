Ariana Grandes Stalker brach in ihr Haus ein

Glück im Unglück für die Sängerin: Zur Tatzeit war sie außer Haus, feierte ihren Geburtstag.

Bereits im letzten Jahr wurde gegen Ariana Grandes Stalker Aharon Brown eine einstweilige Verfügung erlassen: Er darf sich ihr nicht mehr nähern. Im September war Brown mit einem Jagdmesser in Grandes Grundstück eingedrungen, hatte mehrere Morddrohungen ausgesprochen. Mit der Verfügung hätte das Thema erigentlich erledigt sein sollen - doch nun sorgte der Verrückte für einen neuen Schockmoment.

all

all

self

self

Am Samstag brach Brown wieder bei Ariana Grande ein. Dank einem ausgelösten Alarm konnte die Polizei ihn schnell einkassieren. Zu Grandes Glück hielt sich die Sängerin zum Tatzeitpunkt gar nicht zuhause auf - sie war ausgerechnet auf ihrer eigenen Party, feierte ihren 29. Geburtstag. Diesmal dürfte es für Aharon Brown nicht so glimpflich ausgehen - die Sängerin hat wieder Anzeige erstattet, ein weiterer Prozess steht an.