Argentinien steht nach knappem Sieg im WM-Viertelfinale

Die Südamerikaner setzen sich gegen Australien knapp mit 2:1 durch. Messi traf in seinem 1.000. Pflichtspiel zum 1:0, der nächste Gegner heißt Niederlande.

Messi schiebt ein

Quasi aus dem Nichts fiel dann aber das Führungstor für Argentinien. Torschütze war Lionel Messi in unverkennbarer Art mit einem überlegten und kontrollierten Flachschuss - 1:0 (35.). Erstmals traf der 35jährige Superstar in einem WM-Spiel in der K.O.-Runde und das in seinem insgesamt 1.000 (!!) Pflichtspiel. Es sollte das einzige Highlight in der ersten Halbzeit bleiben und so ging es mit der knappen argentinischen Führung in die Pause.