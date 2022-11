Argentinien sichert sich drei Zähler gegen Mexiko

Am zweiten Todestag von Legende Diego Maradona gewinnt Argentinien gegen Mexiko mit 2:0 und ist damit zurück im Turnier.

Intensive Zweikämpfe

Torszenen blieben in den ersten 45 Minuten absolute Mangelware, nennenswert war ein von Vega getretener Freistoß, der aber Beute des argentinischen Schlussmannes Martinez wurde. So ging es folgerichtig torlos in die Katakomben.

Messi trifft

Am zweiten Todestag der argentinischen Legende Diego Maradona sichern sich Messi & Co also drei immens wichtige Punkte im Kampf um ein Achtelfinalticket. Die endgültige Entscheidung um den Aufstieg in der Gruppe C wird am letzten Spieltag fallen, momentan liegt Polen mit vier Punkten an der Spitze, gefolgt von Argentinien und Saudi Arabien mit jeweils drei. Nur auf Rang vier klassiert sich "El Tri" ohne Tor und mit nur einem Zähler, dennoch besteht auch für die Mexikaner noch die Chance auf die K.O.-Phase.