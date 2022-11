Argentinien fixiert Gruppensieg - auch Polen im Achtelfinale

Argentinien zieht dank eines hochverdienten 2:0-Sieges gegen Polen als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Dort steht trotz Niederlage auch Polen.

In der Gruppe C kam es am heutigen Abend zu den entscheidenden Spielen. Die beste Ausgangsposition hatte dabei Polen, denen nach einem Sieg und einem Remis heute gegen Argentinien bereits ein weiteres Remis zum fixen Aufstieg gereicht hätte. Messi und Co. mussten hingegen gewinnen, um auf Nummer sicher zu gehen. Im zweiten Spiel wollten Saudi-Arabien und Mexiko beide mit einem Sieg in die nächste Runde einziehen. Bei einem Sieg von Polen wäre für Saudi-Arabien auch ein Remis ausreichend gewesen.

Szczesny pariert Messi-Elfmeter

Im Duell zwischen Polen und Argentinien übernahmen die Südamerikaner von der ersten Minute weg das Kommando. Die erste Chance hatte Messi in der 10. Minute, doch "La Pulga" scheiterte aus spitzem Winkel an Szczesny. Auch in weiterer Folge erspielte sich Argentinien gegen überraschend passive Polen zahlreiche Chancen. Doch weder Alvarez, noch Acuna oder Di Maria brachten den Ball im Tor unter. In der 37. Minute flog Polens Torhüter Szczesny an einer Flanke vorbei und traf Messi im Gesicht. Schiedsrichter Makkelie schaute sich die Szene selbst auf dem Bildschirm an und entschied auf Elfmeter - eine harte Entscheidung. Lionel Messi trat selbst an und scheiterte mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Szczesny, der bei dieser WM bereits den zweiten Elfmeter parieren konnte.

Blitzstart in die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit hatte noch garnicht richtig begonnen, schon lag Argentinien mit 1:0 in Führung. Nach einer flachen Hereingabe von Molina gelang Mac Allister die hochverdiente Führung. Argentien blieb am Drücker und erhöhte nach einer langen Ballstafette in der 68. Minute durch Alvarez sehenswert auf 2:0. Zu diesem Zeitpunkt - beim Stand von 2:0 für Mexiko im Parallelspiel - waren die Polen nur noch aufgrund der Fairplay-Wertung im Achtelfinale. Kurz nach dem 2:0 vergaben Messi und Alvarez zwei weitere große Chancen auf die endgültige Entscheidung. Und in der Nachspielzeit rettete Kiwior auf der Linie für den geschlagenen Szczesny.

Am Ende blieb es beim hochverdienten 2:0, wodurch Argentinien als Gruppensieger im Achtelfinale auf Australien trifft. Polen zittert sich nach einer über 90 Minuten enttäuschenden Leistung ins Achtelfinale gegen Frankreich.

Zwei Tore zu wenig für Mexiko

Zwischen Saudi-Arabien und Mexiko entwickelte sich von Beginn weg ein intensives Duel, das von vielen Zweikämpfen geprägt war. Insgesamt waren die Mexikaner spielerisch aber das deutlich besser Team und hatten durchaus die ein oder andere Möglichkeit zur Führung. Saudi-Arabien zeigte sich erst gegen Ende der ersten Halbzeit erstmals offensiv - jedoch ebenfalls ohne Erfolg.

In der zweiten Halbzeit erwischten die Mexikaner einen perfekten Start und lag nach Toren von Martin (47.) und Chavez (52.), der einen Freistoß aus 25 Metern direkt verwandelte, rasch mit 2:0 voran. Die Mexikaner aber noch einen weiteren Treffer für das Achtelfinale. Doch Martin, Chavez und Pineda vergaben beste Möglichkeiten. In der Nachspielzeit sorgte Salem Al Dawsari noch für den 2:1-Anschlusstreffer, wodurch nicht mehr die Fairplay-Wertung, sondern das schlechtere Torverhältnis über das Ausscheiden von Mexiko entschied. Nur zwei Treffer aus 26 Torabschlüssen waren für die Mexikaner am Ende zu wenig - auch Saudi-Arabien muss die Heimreise antreten.

self all Open preferences.