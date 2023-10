Architekturwettbewerb: Schulcampus nimmt Fahrt auf

Hörbranz. Großprojekt „Schulcampus“ ist mit der Jurierung einen großen Schritt weiter. Nun folgt die öffentliche Präsentation und Ausstellung.

Nach intensiver Vorbereitung mit der Erhebung des Raumbedarfs für eine zeitgemäße Pädagogik samt den Anforderungen für die immer wichtiger werdende SchülerInnenbetreuung mit Mittagstisch hat die Marktgemeinde Hörbranz den Architekturwettbewerb „Schulcampus Hörbranz“ zur Ausschreibung gebracht. Dieser sieht auch die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Turnhalle vor. Am 24.10.2023 fand die Jurierung dazu im Leiblachtalsaal statt.

Unter dem Vorsitz von Architekt Bernardo Bader tagte die Jury bestehend aus drei Fachpreisrichtern (Architekten) und drei von der Gemeinde ernannten Sachpreisrichtern bis in die späten Abendstunden. Von der Jury miteingebunden wurden beratend auch ernannte Vertretungen der künftigen NutzerInnen.

Bürgermeister Andreas Kresser zeigt sich am Ende der intensiven Jurysitzung erleichtert und sichtlich erfreut:

Nach Ende der Anfechtungsfrist können das Siegerprojekt und alle 16 eingereichten Projekte der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Marktgemeinde Hörbranz lädt zur Präsentation des Siegerprojekts am Samstag, den 04. November 2023 um 15:00 Uhr in den Leiblachtalsaal Hörbranz ein. Anschließend können bis 17:30 Uhr sämtliche Einreichprojekte in der Ausstellung begutachtet werden.