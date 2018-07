Arbeitszeitgesetz: Führende Mitarbeiter ohne Höchstarbeitszeit

Am Donnerstag soll das Arbeitszeitgesetz im Parlament beschlossen werden. Kritiker sprechen weiterhin von einem schlecht durchdachten Gesetz - und nicht nur für das mittlere bis untere Management könnte es Überraschungen bergen.

Großer Interpretationsspielraum

Die Arbeiterkammer Wien geht in ihrer Aussendung noch weiter: Selbstständige Entscheidungsbefugnisse fände man vor allem in der IT, Technik, Kreativbranchen und den Gesundheits- und Sozialberufen. Was die Gesetzesnovelle für diese Berufsgruppen bedeute, sei laut Christoph Klein, Honorarprofessor an der Universität Salzburg und Direktor der AK Wien, unklar: “Für Personalabteilungen und Gerichte tun sich schwer lösbare Interpretationsrätsel auf, Anwaltskanzleien werden ihre Freude haben.”