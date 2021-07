Arbeitsunfälle in Sulz und Sulzberg

Am Samstag ereigneten sich in Sulzberg und Sulz zwei Arbeitsunfälle, bei denen zwei Männer verletzt wurden und ins Krankenhaus nach Bregenz und Feldkirch gebracht werden mussten.

Am Samstagvormittag, gegen 10 Uhr, stürzte ein 58-jähriger Mann in Sulzberg mit einem Mähtrac ab und verletzte sich dabei. In einer steilen Wiese rutschte das Fahrzeug etwa 8 Meter seitlich ab, bevor es dann kippte und zum Stillstand kam. Der Mann wurde im Bereich des Oberkörpers eingeklemmt. Er musste vom Rettungshubschrauber C8 mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Bregenz geflogen werden.