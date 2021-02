Arbeitsplätze in der Region: Ausbildungsmöglichkeiten bei der Fein-Brennerei Prinz

Hörbranz. Mit rund 250 Mitarbeitern am Standort Hörbranz ist die Fein-Brennerei Prinz ein bedeutender Arbeitgeber in der Region. Jetzt startet man mit einer neuerlichen Lehrlingsinitiative – denn die bis dato fünf Lehrlinge brauchen Verstärkung.

Gesucht werden interessierte Lehrlinge für die Bereiche Großhandel, Destillerie, Labortechnik, Lebensmitteltechnik und Betriebslogistik. Besonders interessant ist hier der Lehrberuf „Lebensmitteltechniker in der Getränkeherstellung“. Sie sind direkt an der Erzeugung der Produkte beteiligt. Sie wählen die erforderlichen Rohstoffe aus, überprüfen deren Qualität und sorgen für eine fachgerechte Lagerung. Auch die Planung und die Überwachung der Fertigung zählen zu ihren Aufgaben.

„Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es für uns oberste Priorität, eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten, in den einzelnen Berufen gezielt praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln und unsere Auszubildenden auch in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Denn motivierte, bestens ausgebildete und leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen maßgeblich zum Erfolg und zur Sicherung des Qualitätsstandards bei“, so Firmenchef Thomas Prinz mit Marlene Penz und Suad Besic als Lehrlingsbeauftragte vor Ort.