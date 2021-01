Arbeitsminister Kocher über Kurzarbeit, Marathon und die erste Woche im Amt

Der neue Arbeitsminister Martin Kocher war am Freitagabend zu Gast in Vorarlberg live.

Seit nicht einmal einer Woche ist Martin Kocher der neue Arbeitsminister in Österreich. Neben Angelobung, der ersten Pressekonferenz und dem Kennenlernen einiger Regierungskollegen seien die ersten Tage aber nicht überraschend gewesen, sagt er am Freitagabend im Gespräch mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann in "Vorarlberg live". Fast eine halbe Million Arbeitslose und beinahe genau so viele Personen in Kurzarbeit werden den neuen Minister in den kommenden Wochen auf Trab halten.