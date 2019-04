Arbeitsmigration: CEPS-Bericht über negative Auswirkungen

Die Arbeitsmigration hat nach einer CEPS-Studie zwar große wirtschaftliche Vorteile gebracht, doch kann die Mobilität von Arbeitskräften auch negative Auswirkungen haben. Dies sei dann der Fall, wenn es eine "selektive Mobilität" gebe, die zu einer Abwanderung von Hochqualifizierten führt, was wiederum eine Aushöhlung des Steueraufkommens im Ursprungsland bewirken kann.

Die EU-Finanzminister beraten Samstag auf ihrem informellen Treffen in Bukarest über das Thema. In den vergangenen 10 Jahren hat die Arbeitsmigration um die Hälfte zugenommen, schreibt CEPS (Center for European Policy Studies). Nach jüngsten Daten erreichte sie 2018 bereits 4,0 Prozent. Laut Studie habe dies einerseits einen signifikanten Beitrag für das Wirtschaftswachstum in den Gastländern zur Folge gehabt, andererseits trage das höhere Einkommen der “mobilen Bürger” außerhalb ihres Heimatlandes auch zu einem beträchtlichen Nutzen für jene bei, die zuhause bleiben. Doch könnte gleichzeitig hohe Arbeitsmigrationsraten eine negative Auswirkung in den Ursprungsländern haben. Dabei führt CEPS die Abwanderung von Wissenschaftern bzw. hoch qualifizierten Arbeitskräften ins Ausland (“brain drain”) an sowie die Aushöhlung des Steueraufkommens im Ursprungsland des abgewanderten Arbeitnehmers.