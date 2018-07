Arbeitslosigkeit sank im Juni um 9,1 Prozent

Der kräftige Wirtschaftsaufschwung lässt weiterhin die Arbeitslosigkeit sinken. Ende Juni waren in Österreich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent weniger Personen ohne Job.

Arbeitslose in Österreich

Arbeitslose in Österreich ©APA

Arbeitslose in Österreich ©APA

Viele offene Stellen

Die Arbeitslosenzahlen in Österreich sinken seit März 2017 kontinuierlich. Zwischen Mitte 2011 und Ende 2016 stiegen sie stetig an und erreichten in diesem Zeitraum ein Rekordhoch seit 1946.