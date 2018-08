Arbeitsloser Vorarlberger wollte zwei Häuser kaufen

Feldkircher Urteil in zweiter Instanz bestätigt: Vier Jahre und fünf Monate Haft für Vorbestraften wegen Betrügereien.

Nichtigkeitsbeschwerde

Das Urteil ist nun rechtskräftig. Denn in zweiter Instanz wurde das Urteil des Landesgerichts Feldkirch bestätigt. Zuerst wurde am Obersten Gerichtshof (OGH) in Wien die Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten zurückgewiesen und somit der Feldkircher Schuldspruch rechtskräftig. Jetzt wurde am Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG) den Strafberufungen des Angeklagten und der Staatsanwaltschaft keine Folge gegeben, wie OLG-Sprecher Wigbert Zimmermann auf Anfrage mitteilte.