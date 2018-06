Arbeiterkammer kritisiert unbezahlte Überstunden

©ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine GeschŠftsfrau telefoniert, wŠhrend sie am Computer arbeitet, aufgenommen am 01.09.2009 in Frankfurt (Oder). Foto: Patrick Pleul (zu dpa-Serie ÇManagerinnen-Initiative: In AufsichtsrŠten fehlen 258 FrauenÈ vom 24.11.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++