Arbeiten um 1,50 Euro – gemeinnützig oder gemein?

Asylwerber sollen künftig für gemeinnützige Tätigkeiten nur noch 1,50 Euro pro Stunde bekommen. Das sieht ein Verordnungsentwurf von Innenminister Herbert Kickl vor.

Die Reaktionen sind heftig: “Menschenunwürdig”, “Lohndumping”, “Populismus” heißt es aus den Reihen der Oppositionsparteien. Aber auch in der ÖVP häufen sich kritische Stimmen zum Plan des freiheitlichen Innenministers. Die FPÖ erinnert hingegen daran, dass Asylwerber ja ohnehin eine Rundumversorgung vom Staat erhalten würden.

Im Zentrum

Wie viel ist Arbeit wert? Ist der Vergleich mit der Entschädigung für Zivildiener zulässig? Und ist es angemessen, in einem der reichsten Länder der Erde über derart geringe Geldleistungen zu diskutieren? Darüber diskutierten am Sonntag in ORF 2 bei Claudia Reiterer “Im Zentrum”: