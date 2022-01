Arbeiten trotz Corona-Quarantäne?

Zuhause in Quarantäne, aber ohne Symptome - Darf oder muss man dann arbeiten? Eine Arbeitsrechtsexpertin klärt auf, was geht, und was nicht.

Die Arbeitsrechtsexpertin Katharina Körber-Risak klärt einem Talk auf, wie es um die Home Office-Vereinbarung steht, wenn man sich mit dem Coronavirus ansteckt.

self all Open preferences.

Arbeitnehmervertreter haben dem Wunsch des ÖVP-Wirtschaftsbundes nach einer Teilarbeit für wegen Corona abgesonderte, aber nicht (schwer) erkrankte Mitarbeiter, eine deutliche Absage erteilt. "Klarerweise sprechen wir uns dagegen aus, dass man in Quarantäne im Homeoffice arbeitet", betonte GPA-Vorsitzende Barbara Teiber am Rande einer Pressekonferenz am Montag. Eine Absage kam auch von Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl.

self all Open preferences.