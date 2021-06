Arbeit, Steuern und Vermögen im Mittelpunkt der Landtagsenquete

Am Mittwoch findet im Cubus in Wolfurt die diesjährige parlamentarische Enquete des Vorarlberger Landtags statt.

• Welche Maßnahmen könnten im Steuersystem gesetzt werden, um noch mehr Verteilungsgerechtigkeit zu erreichen?



Markus Marterbauer von der Arbeiterkammer Wien befasst sich diesbezüglich in seinem Vortrag mit der Verteilung von Vermögen, der Bewertung und den daraus resultierenden Schlussfolgerungen für die Besteuerung.



• Wie kann es gelingen, dass auch in der Privatwirtschaft Frauen und Männer für gleiche Tätigkeiten gleich entlohnt werden?



Dieser Fragestellung widmet sich Christine Mayrhuber vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung in ihrem Vortrag "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit". Dabei analysiert sie die Bewertung von Erwerbsarbeit und die Messung der Lohnungleichheit, bevor sie auf neue Bewertungsverfahren eingeht.



• Welche Rahmenbedingungen wären auf EU-Ebene wünschenswert, um eine gerechtere Besteuerung im Bereich von Finanztransaktionen und multinational agierenden Unternehmen sicherzustellen?



Sektionschef Gunter Mayr vom Bundesministerium für Finanzen stellt seinen Vortrag unter den Titel "Steuergerechtigkeit kennt keine Grenzen". Per Video-Zuschaltung skizziert er die Ausgangslage und verschiedene Entwicklungen sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene – insbesondere betreffend Digitalsteuern und die Finanztransaktionssteuer.