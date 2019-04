Apple Pay startet heute in Vorarlberg

Erste Bank und Sparkassen starten heute "Apple Pay". Mit dem mobilem Bezahldienst können Kunden mit ihren Apple-Produkten sowohl in Geschäften als auch Online-Stores bezahlen.



Erste Bank und Sparkassen bringen ihren Kunden heute Apple Pay nach Österreich. Mit dem kontaktlosen Bezahldienst aus dem Hause Apple können Bankkunden sowohl in Geschäften, Restaurants und Verkaufsautomaten als auch Online-Stores oder Apps bezahlen. Das Zahlungssystem des amerikanischen Unternehmens Apple für hauseigene mobile Produkte lässt sich bei bei zehntausenden Geschäften anwenden – unter anderem bei Sutterlüty, Saturn, Tchibo oder Bipa. Überall dort, wo eines der Zeichen für kontaktloses Bezahlen oder Apple Pay zu sehen ist, können Nutzer ab sofort mit iPhone, Apple Watch, iPad oder MacBook die Rechnung begleichen. In Amerika gibt es den Bezahl-Dienst schon seit 2014, seit heute ist er auch in Österreich verfügbar. Erste Bank und Sparkassen sowie N26 sind in Österreich die Ersten bei Apple Pay, andere Banken wollen zeitnah nachziehen.