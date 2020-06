Apple ist mehr wert als alle Dax-Unternehmen

Apple hat im US-Handel ein neues Rekordhoch erreicht und war damit mehr wert als alle 30 Konzerne im Dax zusammen.

An den US-Börsen wird am Mittwoch knapp vor Handelsstart eine behauptete Tendenz erwartet. Nach seinem Vortagesverlust dürfte der Dow Jones zur Wochenmitte und vor den Ergebnissen der US-Notenbanksitzung zunächst keine größeren Sprünge machen.

Video: Apple übertrifft Dax-Unternhemen

Rekordhoch für Nasdaq 100

Der Broker IG taxierte den US-Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 27.282 Punkte. Am Vortag hatte der Dow mehr als ein Prozent verloren, während der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 den dritten Handelstag in Folge ein Rekordhoch markiert hatte.

Aufwärtspotenzial

Wirtschaftskrise

Bürger, Unternehmen und Staaten müssen sich nach Einschätzung der OECD wegen der Corona-Pandemie auf äußerst schwere und lang anhaltende Folgen einstellen. Es handle sich um die schlimmste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, der vor 75 Jahren endete. Für das laufende Jahr rechnet die OECD mit einem Einbruch der Weltwirtschaft um 6,0 Prozent. In den USA dürfte der Einbruch der Wirtschaft 2020 demnach 7,3 Prozent betragen.

Folgen der Coronakrise

Am Abend stehen dann neue geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Am Markt wird nicht damit gerechnet, dass die Fed bei den Maßnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise nachlegen wird. Allerdings dürften Prognosen der Fed zur weiteren konjunkturellen Entwicklung in den USA stark beachtet werden. Die Währungshüter werden zudem erstmals seit einem halben Jahr wieder Konjunkturprognosen veröffentlichen.