Apple erhöht Preise in App Store für Euro-Länder

Apple wird die Preise in seinem App Store ab nächsten Monat in mehreren Ländern erhöhen.

Das Unternehmen gab am Montag bekannt, Apps und In-App-Käufe würden in allen Ländern, die die Euro-Währung verwendeten, sowie in Japan und Malaysia teurer werden. Die neuen Preise, mit Ausnahme automatisch verlängerbarer Abonnements, würden bereits am 5. Oktober in Kraft treten, schrieb Apple in einem Blog-Post.