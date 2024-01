Applaus und viele Emotionen zum Jahresbeginn

Hörbranz. Ehrungen bei Neujahrsempfang mit „Gänsehautfeeling“ und Standing Ovations.

Mit dem Umweltpreis wurde das 10-köpfige Team des im Januar 2023 gestarteten Reparaturcafés Leiblachtal rund um Initiator Stefan Fischnaller bedacht. Auch einen theatralischen Aspekt hatte die Feierstunde: So freute sich Werner Ritschel über die Ehrung für sein Lebenswerk. Über Jahrzehnte war der in der Szene als „Direttore“ bekannte Schauspieler das Aushängeschild der örtlichen Theatergruppe. Auch sein Wirken bei der Faschingsgilde Hörbranzer Raubritter, zeugen von seinem breiten Einsatz für die Gesellschaft. Eine Anerkennung erhielt auch Christian Fetz , der das Gemeindeleben in Wort und Bild dokumentiert.

Das Engagement von Corinna und Thomas Seeberger als Initiatoren des seit 2019 stattfindenden „Ruggburg-Charity-Race“ zu Gunsten der Kinderkrebshilfe Tirol-Vorarlberg, bildete einen weiteren Akt, ehe der Hangrutsch in der Hochreute per Bewegtbild die prägenden Erlebnisse an den beherzten Einsatz der Feuerwehr in Erinnerung rief. Ein Moment mit „Gänsehautfeeling“ für das auf der Bühne versammelte Team der Hörbranzer Wehr, als die Gäste die Leistungen mit Standing Ovations und viel Applaus würdigten. „Für uns war klar, wir helfen den in Not geratenen Menschen so umfassend wie möglich“, so Kommandant Markus Schupp abschließend. (MST)