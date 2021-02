Appell an Anschober: Die Selbsthilfe braucht Hilfe

Nikolas Burtscher, Geschäftsführer der Selbsthilfe Vorarlberg, hat am Donnerstag bei "Vorarlberg Live" darüber gesprochen, dass die Politik in der Coronakrise auf die Selbsthilfegruppen vergessen hat.

Das nationale Netzwerk Selbsthilfe, in dem alle Dachverbände aus den Bundesländern vereint sind, hat am heutigen Donnerstag einen Brief an Gesundheitsminister Anschober geschickt, mit der Frage was man tun müsse damit sich Selbsthilfegruppen wieder treffen können.