Apotheker: So wirken Kaliumjodid-Tabletten

VOL.AT war in der Stadtapotheke Dornbirn und hat nachgefragt, wie Kaliumjodid-Tabletten wirken.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine gab es in den letzten Tagen Meldungen, dass es in den Apotheken zu einer starken Nachfrage nach Kaliumjodid-Tabletten gekommen sei. VOL.AT hat sich mit Mag. Rudolf Pfeiffer, Geschäftsführer der Stadtapotheke Dornbirn, unterhalten und nachgefragt, wie diese Tabletten wirken. Im Video erklärt der Apotheker die Wirkungsweise von Kaliumjodid und worauf zu achten ist.