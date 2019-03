Anzahl der Autos stärker gestiegen als Einwohnerzahl

Seit dem Jahr 2010 ist die Einwohnerzahl österreichweit um 485.000 Personen gestiegen, gleichzeitig nahm die Zahl der Pkw um 538.000 zu, rechnet der VCÖ vor.

“Zeichen von Mangel”

Es sind dies die strukturschwachen und von Abwanderung betroffenen niederösterreichischen Bezirke Waidhofen/Thaya, Zwettl, und Horn sowie der burgenländische Bezirk Jennersdorf. “Früher war ein hoher Pkw-Motorisierungsgrad ein Zeichen von Wohlstand, heute ist er in der Regel ein Zeichen von Mangel. Mangel an öffentlichen Verkehrsverbindungen, Mangel an Nahversorgung und Mangel an Arbeitsplätzen”, so VCÖ-Experte Markus Gansterer am Donnerstag in einer Aussendung.