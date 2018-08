Anwalt bezahlt für Fehler 56.000 Euro

Verklagter Rechtsanwalt hat seinen Mandanten in dessen Schuldenregulierungsverfahren mangelhaft beraten und haftet nun dafür.

Der beklagte Rechtsanwalt aus dem Oberland hat sich in einem Vergleich dazu verpflichtet, als Schadenersatz 56.000 Euro zu bezahlen. Tatsächlich bezahlen wird den Geldbetrag jedoch wohl seine Haftpflichtversicherung. Der Anwalt hat offenbar eingesehen, dass er seinen Mandanten in dessen Schuldenregulierungsverfahren mangelhaft beraten hat.

Der Masseverwalter in dem Schuldenregulierungsverfahren hatte den Anwalt am Bezirksgericht Bregenz auf Schadenersatz für Beratungsfehler beim Schuldner verklagt. Beim klagenden Masseverwalter handelt es sich um einen Unterländer Rechtsanwalt.

Der Zivilprozess am Bezirksgericht endete ohne Urteil mit der von den Streitparteien getroffenen gütlichen Einigung, wonach der beklagte Anwalt für die fehlerhafte Beratung seines Mandanten mit 56.000 Euro haftet.

Befriedigung der Gläubiger. Sein damaliger Anwalt habe ihn in dem Schuldenregulierungsverfahren schlecht beraten, sagte der angeklagte Schuldner in seinem Strafprozess am Landesgericht Feldkirch. Denn sein Rechtsanwalt habe zu ihm gesagt, er dürfe das viele Geld, das er als Kläger nach einem Schadenersatzprozess von der beklagten Partei erhalten habe, verwenden, wie er wolle. Deshalb habe er die hohe Geldsumme nicht nur zur Befriedigung seiner Gläubiger ausgegeben.