Antrag bewilligt: Kanye West hat seinen Namen geändert

Rapper Kanye West kann sich nun offiziell "Ye" nennen. Wie US-Medien berichten, wurde sein Antrag auf Namensänderung von einem Gericht in Los Angeles genehmigt.

Sein neuer Name ersetzt seinen vorherigen Vor- und Nachnamen. Somit lautet sein vollständiger bürgerlicher Name nun nicht mehr Kanye Omari West, sondern lediglich Ye.

Der neue Name des Musikers ist nicht nur eine verkürzte Version von Kanye, sondern hat auch eine religiöse Bedeutung für den Star. 2018 erklärte Ye in einem Interview mit dem Radiomoderator Big Boy: "Ich glaube, 'ye' ist das am häufigsten verwendete Wort in der Bibel, und in der Bibel bedeutet es 'du'. Es heißt also: Ich bin du, ich bin wir, wir sind es".