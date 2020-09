Anton Lang zu neuem steirischen SPÖ-Vorsitzenden gewählt

Anton Lang ist beim Parteitag der steirischen SPÖ Freitagabend in Trofaiach mit 88,5 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Vorsitzenden der SPÖ Steiermark gewählt worden. Damit wurde er in seiner Arbeit als Landeshauptmann-Stellvertreter sowie als Parteichef, zu dem er nach dem Rücktritt von Michael Schickhofer nach der verlorenen Landtagswahl im Herbst 2019 geworden war, bestätigt.

Kein Träumer, aber immer noch Idealist - so beschrieb sich Anton Lang in seiner Rede vor der Wahl. Seine jahrzehntelange Arbeit als Kommunalpolitiker habe ihn "geerdet", war eine "Schule für's Leben". Seine Vision: "Ich will die SPÖ wieder zur bestimmenden Kraft machen, die Steirerinnen und Steirer brauchen eine starke SPÖ." Lang, der im Vorjahr nach der verlorenen Landtagswahl die Aufgaben von Michael Schickhofer übernommen hatte und mit Hermann Schützenhöfer (ÖVP) in eine Regierung eintrat, will die steirischen Sozialdemokraten reformieren. Das haben schon einige vor ihm angekündigt, doch er kommt tatsächlich mit einer echten Neuerung. Er schlägt vor, als erste SPÖ-Landespartei die Direktwahl des Vorsitzenden einzuführen. "Die Mitglieder sollen mitbestimmen. Es gibt nichts, was wir fürchten müssen. Die Ideen werden nicht besser, wenn sie im Hinterzimmer besprochen werden", so der Leobener.