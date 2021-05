Antikörper-Nachweise werden weiterhin kosten

Durch die behördliche Anerkennung der drei "G's" sieht LR Martina Rüscher für Antikörper-Nachweise nur eine „untergeordnete Bedeutung“.

Vorarlberg wird keine CoV-Antikörper-Studie in der Bevölkerung durchführen lassen. Das geht aus einer Anfragebeantwortung von Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher an den Landtag hervor.

Antikörper-Nachweis zählt weiter

Sollte es auf Bundesebene eine solche Initiative geben, werde Vorarlberg aber selbstverständlich mitarbeiten, so Rüscher. Für Antikörper-Nachweise sieht sie insgesamt nur eine „untergeordnete Bedeutung“, gerade auch mit Blick auf die behördliche Anerkennung von Impfungen, ärztlichen Befunden und Absonderungsbescheiden im Rahmen der bundesweiten Öffnungsschritte. Daher sei auch ein öffentlich gestütztes Angebot derzeit „nicht angedacht“, heißt es in der Anfragebeantwortung.

In der Vorarlberger Modellregion waren schon bisher alle Personen, die einen sog. „Nachweis auf neutralisierende Antikörper“ vorlegen konnten, von der Testpflicht befristet ausgenommen. Zugelassen sind Befunde von Antikörpertests, auf denen das jeweilige Labor bestätigt, dass zum Nachweis der Antikörper eine Testmethode mit entsprechender Korrelation zum Neutralisationstest angewendet wurde. Diese Handhabung wurde in den bundesweiten Öffnungsschritten, die ab 19. Mai gelten, unverändert übernommen, so Rüscher.