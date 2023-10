Anti-Netanyahu-Proteste in Tel Aviv: "An seinen Händen klebt Blut"

Sie wollen nicht weichen, bis ihre Forderungen erfüllt sind: Die Freilassung der Hamas-Geiseln und der Rücktritt von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu.

Seit dem brutalen Überfall der radikalen Palästinenserorganisation auf ihr Land halten dutzende Israelis in Tel Aviv Mahnwache. Von morgens bis spät abends verteilen sie Flugblätter und sammeln Unterschriften. Tel Aviv. "Diese Regierung hat auf kolossale Weise versagt, es ist unerträglich", sagt Mona Hanoch, den Tränen nahe. Jeden Tag fährt die 58-Jährige mit dem Fahrrad zum Verteidigungsministerium. Gegenüber des Eingangs haben die Aktivisten ein Zelt aufgestellt, ein zweites weiter oben auf der Allee.

Fotos der Geiseln auf Mauer des Ministeriums

"All diese Menschen müssen nach Hause kommen", sagt Hanoch und zeigt auf die Mauer des Ministeriums, auf der Fotos der meisten der 199 Geiseln kleben, welche die Hamas bei ihrem Angriff am 7. Oktober entführt und in den Gazastreifen verschleppt hat. Zudem wurden auf israelischer Seite 1.400 Menschen getötet.