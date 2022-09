"Anti-Gender-Propaganda"? ÖVP-Filmabend abgesagt

Nach heftiger Kritik wurde die von den ÖVP-Nationalräten Norbert Sieber und Gudrun Kugler geplante Vorführung einer umstrittenen Doku abgesagt, wegen "zu vieler Teilnehmeranfragen".

Für den Bregenzer Nationalrat Norbert Sieber ist die Welle an Entrüstung, die eine geplante Vorführung des vom umstrittenen US-Dokumentarfilmer Matt Walsh gedrehten Films "What Is A Woman" im Palais Epstein, das zu den Räumlichkeiten des Parlaments zählt, nicht nachvollziehbar. Auf VOL.AT-Anfrage informiert der ÖVP-Abgeordnete, dass die Veranstaltung unter dem Titel "Transgender und Gender", bei der der Film gezeigt hätte werden sollen, aufgrund der zahlreichen Teilnehmeranfragen, über 150 an der Zahl, nun doch nicht stattfinden könne.