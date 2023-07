ANTENNE VORARLBERG weiterhin die unumstrittene Nummer 1 im Ländle!

Bei ANTENNE VORARLBERG wird gefeiert: Der Sender geht als unangefochtener Sieger aus dem frisch veröffentlichten Radiotest hervor.

Mit einer Tagesreichweite von 40%* in der werberelevanten Gruppe der 14 bis 49-Jährigen verweist ANTENNE VORARLBERG seine Mitbewerber Ö3 (29%), Radio Vorarlberg (24%) und Kronehit (17%) ganz klar auf die Plätze und feiert zum 6. Mal in Folge die Marktführerschaft im Ländle.

Absoluter Rekord: 110.000** Hörerinnen und Hörer aus dem Ländle schalten TÄGLICH das Programm von ANTENNE VORARLBERG ein. In Deutschland und der Schweiz kommen nochmal so viele Hörer dazu.

Auch österreichweit ist ANTENNE VORARLBERG ganz oben an der Spitze aller Privatsender.

Geschäftsführer Mario Mally: „Wow! Wieder einmal mit deutlichem Abstand Marktführer in der werberelevanten Zielgruppe. Ich bedanke mich bei meinem Team, den Hörern und bei unseren Geschäftspartnern. Für sie ist unsere wiederholte Marktführerschaft ein gutes Signal: Wer in Vorarlberg mit seinen Werbebotschaften die jungen Erwachsenen erreichen will, der vertraut ANTENNE VORARLBERG.“