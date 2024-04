ANTENNE VORARLBERG Osterhitmarathon: Salz-Chip bis Bettgeflüster

Beim Antenne Vorarlberg Osterhitmarathon ging es heiß zur Sache – eine Moderatorin landete sogar im Bett mit den Hörerinnen und Hörern.

Aber erst Mal von vorne: An Ostern wird im Ländle Antenne Vorarlberg gehört – der Osterhitmarathon hat mittlerweile Tradition. Neben den Top 777 Lieblingshits der Vorarlberger sind auch immer die Challenges der Moderatoren ein Highlight zu Ostern. Die vier Moderatoren Isabella Canaval, Chiara Stark, Sarah Moik und Martin Veith hielten 3 Tage, 2 Nächte – also 60 Stunden nonstop – die Stellung im Studio.

Kein Osterhitmarathon ohne Challenges

Der salzigste Nacho-Chip der Welt: Ein Löffel Salz ist ein Klacks dagegen

Moderatorin Sarah Moik hüpfte am Ostersamstag mit jedem ins Bett

Für Sarah stand ein großes und gemütliches Bett mitten in der Fußgängerzone vom Garnmarkt in Götzis bereit. Sie hatte zwei Stunden lang Zeit, 20 Vorarlberger dazu zu bewegen, hintereinander zur ihr ins Bett zu springen. Mit Mikro ausgestattet sendete Sarah live vom Garnmarkt die Sendung weiter. Die mutigen Bettgenossen haben mit ihr über Ostern geplaudert und ihre Liebsten gegrüßt. Knapp 30 Leute sind es schlussendlich gewesen, somit hat Sarah ihr Challenge mit Bravour gemeistert.

Martin Veith musste sich beim Multitasking unter Beweis stellen

Moderator Veithi behauptet immer, nichts sei für ihn zu schwierig. Sportlich ist er, spontan auch und Angst hat er euch vor nichts. Aber seine Kollegen Isabella und Chiara wussten genau, wie sie ihn herausfordern konnten. Mit Multitasking! Das hat Veithi nicht so ganz im Griff. Seine Challenge lautete: „Du musst im Osterhasenkostüm gekleidet auf einen Hometrainer sitzen, eine Stunde lang durch radeln, ohne abzusetzen, währenddessen noch ein von uns vorgegebenes Gedicht auswendig lernen und ganz normal deinen Job machen, also weiter moderieren.“ Veithi hat Gas gegeben, mit Schweißperlen auf der Stirn hat er nach einer Stunde das Gedicht vorgetragen. Zumindest die ersten paar Strophen. Zum Schluss musste er sich leider geschlagen geben – Texte auswendig lernen habe noch nie zu seinen Talenten gehört. Den Rest hat er super gleichzeitig geschafft. Seine Teamkollegen sind sich sicher, er hat seine Challenge zu drei Viertel geschafft.

Ein spontanes Bier Pong Turnier zu Ostern

Moderatorin Isabella Canaval musste am Ostersonntag ein spontanes Bier-Pong Turnier organisieren. Mit allem, was dazugehört: genügend Bier, Tische, Becher und Bälle und vor allem die Leute: 8 Teams à 2 Spieler, also 16 Personen. Für die Organisation hatte sie 4 Stunden lang Zeit. Dank der tatkräftigen Unterstützung von der Mohrenbrauerei Dornbirn und den Jungs und Mädels von Bier Pong Vorarlberg hat Isabella alles rechtzeitig bis 16 Uhr geschafft. Über 50 Leute sind zum Turnier erschienen, somit gab es genügend Spieler und Zuschauer für das Event. Bei Antenne Vorarlberg in Schwarzach herrschte eine feuchtfröhliche Stimmung. Team-Kollegin Chiara Stark hat Isabella spontan beim Turnier unterstützt. Leider sind die beiden in der ersten Runde schon ausgeschieden. Nichtsdestotrotz hat Isabella ihre Challenge geschafft und ihr Organisationstalent und ihren Biss bei Challenges zum erneuten Male bewiesen.