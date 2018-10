Antenne Vorarlberg Hit-Tipp: The Bosshoss mit "A/Y/O"

The BossHoss sind zurück! Und mit im Gepäck haben sie ihre neue Single „A/Y/O“.

Nachdem ihr letztes Album „Dos Bros“ Platz eins der Albumcharts stürmte, gibt es jetzt endlich eine neue Platte: „Black is Beautiful“. Das Rock ‘N’ Roll Duo präsentiert sich darauf wandlungsfähiger denn je. Schon in ihrem neuen Hit findet man Folkrock-Gitarren, funkige Blechbläser, moderne Hip-Hop Einflüsse und einen poppigen Refrain – der perfekte Mix, um das Autofenster nach unten zu kurbeln und in den spätsommerlichen Sonnenuntergang zu düsen! Der ANTENNE VORARLBERG – Hit-Tipp der Woche: The Bosshoss – „A/Y/O“.