Antenne Vorarlberg Hit-Tipp: Nico Santos mit "Safe"

Dort wo viele Vorarlberger Urlaub machen, ist er aufgewachsen: Nico Santos zog bereits im Alter von zwei Monaten mit seinen Eltern auf die spanische Insel Mallorca.

Dort entwickelte sich seine Musikkarriere rasant: Mit 6 Jahren hatte er schon seinen ersten Klavierunterricht, in den nächsten Jahren folgten erste Auftritte und selbst geschriebene Songs. Alles was er dabei gelernt hat, packt der gebürtige Deutsche jetzt in seinen neuen Hit “Safe”. Der soll am besten direkt an den Mega-Erfolg von “Rooftop” anknüpfen. Mit seinen hymnischen Beats und den unter die Haut gehenden Vocals von Nico Santos ist der Hit auf jeden Fall schon auf dem besten Weg dahin! Der ANTENNE VORARLBERG – Hit-Tipp der Woche: Nico Santos mit “Safe”.