Antenne Vorarlberg - Hit-Tipp: Kygo & Miguel mit "Remind Me To Forget"

In den letzten Jahren ist er aus den internationalen Top-Charts nicht mehr wegzudenken: Kygo! Der norwegische DJ und Produzent ist vor allem für seine chilligen "Tropical House" - Sounds bekannt.

So sehr er die Knöpfe am DJ-Mischpult und im Studio beherrscht, singen lässt auch er – wie etwa Robin Schulz und Marshmello – andere. Für seinen brandneuen Hit “Remind Me To Forget” hat er sich den hierzulande noch recht unbekannten R&B-Sänger Miguel ins Boot geholt. Stilistisch bleibt sich Kygo aber treu: Im neuen Hit spielt er mit Piano-Klängen und sanften Elektro-Beats – das macht definitiv Lust auf mehr! Der Antenne Vorarlberg – Hit-Tipp der Woche: Kygo & Miguel mit “Remind Me To Forget”.